Крещение в 2021 году приходится на вторник, 19 января, ведь оно является постоянным праздником.
В этот день Крещение отмечают христиане, придерживающиеся Юлианского календаря.
Оно считается одним из важнейших церковных праздников, ведь именно в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, когда ему было 30 лет.
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До сих пор основной традицией этого праздника считается погружение в прорубь.
В народе существует поверье, что такое погружение дает людям крепкое здоровье на целый год.
Однако всегда нужно помнить, что прежде всего погружения в прорубь на Крещение является религиозным действом, поэтому лучше перед этим попросить благословение у священника.
Праздники в 2021 году
Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата в 2021 году приходится на 2 мая. Полный календарь церковных праздников на 2021 год читайте в материале.