Погода на 5 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине во вторник, 5 января, синоптики прогнозируют достаточно переменчивую погоду.

В западных регионах страны ожидаются дожди и мокрый снег. Температура днем 2°…6°, ночью 2°…4°.

На Севере Украины осадки не прогнозируются, погода будет облачной с прояснениями. Воздух днем прогреется до 4°, однако ночью ожидаются заморозки до -1°.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

В центральных и восточных областях сухая погода. Днем 2°…4°, ночью -1°…3°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к достаточной теплой погоде. Однако в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди. Температура днем 6°…9°, ночью 1°…5°.

Погода в Украине

В целом в Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура января в стране составит от -4° до 0.