Колядки на Рождество 2021 – 10 лучших

Седьмого января отмечаем Рождество по Юлианскому календарю. Неотъемлемый атрибут и главный символ праздника — это колядки.

Эти маленькие рождественские песенки люди поют 6-7 января, посещая разные дома. Колядующие прославляют рождение Христа и рассказывают всем об этом радостном событии, желают хозяевам божьего благословения, достатка и счастья весь год. За это хозяин или хозяйка одаривают их гостинцами или даже небольшой суммой денег.

Факты ICTV нашли для вас самые интересные колядки для счастливого Рождества!

Традиционные украинские колядки на Рождество:

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Короткие колядки:

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Прикольные колядки:

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

***

Всё, не в моде коляда,

Подевалось всё куда?

Всё равно мы до утра

Будем танцевать, ура!

Будем песни голосить,

Ну-ка мелочь нам насыпь,

Чтоб умолкли поскорей

Мы у ваших у дверей.

***

Подари нам, коляда,

Классных тачек в два ряда,

Яхты, деньги и доходы,

Дачу где-то на природе.

А за наши вы слова

Дайте три нам пирога.