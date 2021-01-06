6 января — День ангела Евгении. В этот день, согласно церковному календарю, чтят мученицу Евгению Римскую.
Значение имени Евгения
Имя Евгения имеет древнегреческие корни и означает благородная, из благородного рода. В Украине родители часто называют так дочерей. Имя было актуальным и ранее, и сейчас.
С детства Евгении имеют озорной характер. Они растут активными и любознательными девочками. Нередко добиваются успехов в карьере.
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Поздравления с Днем ангела Евгении в картинках
Поздравления с Днем ангела Евгении в СМС
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Евгению я поздравляю
С Днем ее именин!
Счастья и любви желаю,
В жизни лишь позитивных картин!
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У тебя благородное имя,
Ты и сама благородна, Женя!
Будь счастлива по жизни,
И себе верна!
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С именинами Женю поздравляю
И желаю ей оптимизма!
Чтобы все трудности преодолевала
И без проблем шагала по жизни!
Календарь церковных праздников на год
В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.
Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.