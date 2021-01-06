6 января — День ангела Евгении. В этот день, согласно церковному календарю, чтят мученицу Евгению Римскую.

Значение имени Евгения

Имя Евгения имеет древнегреческие корни и означает благородная, из благородного рода. В Украине родители часто называют так дочерей. Имя было актуальным и ранее, и сейчас.

С детства Евгении имеют озорной характер. Они растут активными и любознательными девочками. Нередко добиваются успехов в карьере.

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Поздравления с Днем ангела Евгении в картинках

Поздравления с Днем ангела Евгении в СМС

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Евгению я поздравляю

С Днем ее именин!

Счастья и любви желаю,

В жизни лишь позитивных картин!

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У тебя благородное имя,

Ты и сама благородна, Женя!

Будь счастлива по жизни,

И себе верна!

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С именинами Женю поздравляю

И желаю ей оптимизма!

Чтобы все трудности преодолевала

И без проблем шагала по жизни!

Календарь церковных праздников на год

В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.

Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.