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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Евгении: лучшие поздравления с именинами

6 января — День ангела Евгении. В этот день, согласно церковному календарю, чтят мученицу Евгению Римскую.

Значение имени Евгения

Имя Евгения имеет древнегреческие корни и означает благородная, из благородного рода. В Украине родители часто называют так дочерей. Имя было актуальным и ранее, и сейчас.

С детства Евгении имеют озорной характер. Они растут активными и любознательными девочками. Нередко добиваются успехов в карьере.

Читайте: Календарь церковных праздников на январь 2021

Поздравления с Днем ангела Евгении в картинках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Поздравления с Днем ангела Евгении в СМС

***

Евгению я поздравляю
С Днем ее именин!
Счастья и любви желаю,
В жизни лишь позитивных картин!

***

У тебя благородное имя,
Ты и сама благородна, Женя!
Будь счастлива по жизни,
И себе верна!

***

С именинами Женю поздравляю
И желаю ей оптимизма!
Чтобы все трудности преодолевала
И без проблем шагала по жизни!

Календарь церковных праздников на год

В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.

Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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