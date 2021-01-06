Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Неделя перемен – три планеты: Меркурий, Венера и Марс меняют знаки. Меркурий (планета мышления и коммуникаций) и Венера (планета любви и взаимоотношений) 8 января переходят в знак Водолея, а это еще больше усилит его энергию. Это дает свободу самовыражения в любом возрасте, способствует легкому и смелому установлению контактов, но возможны неожиданные повороты событий.

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Марс, планета активности, физической силы, 7 января входит в знак Тельца, где чувствует себя некомфортно. Сложная неделя для мужчин, приходится перестраиваться, обновляться, действовать в ограниченных условиях, а это вызывает негативные эмоции. Женщинам нужно отнестись с пониманием и поддержать своих родных, любимых, близких мужчин. Старайтесь не критиковать, не торопить их, так как можно надолго испортить взаимоотношения.

Гороскоп для Овнов

Неделя контрастов, возможны неожиданные повороты во взаимоотношениях. Вам будет тяжело держать эмоциональное равновесие и гармонию, а это будет вводить партнера в недоумение. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, что определиться в личных взаимоотношениях. Ваш управитель – Марс, с 7 января, на два месяца войдет в знак своего изгнания, что отразится на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Взаимоотношения не пострадают, если вы отдадите первенство партнеру. Времени на отдых в этот период нет, хотя работать не хочется, можете ощущать давление со стороны партнеров и близких людей.

Гороскоп для Тельцов

Это период физической активности, вы более предприимчивы, инициативны и решительны. Сдержанность в чувствах, строгость оценок и осмотрительность помогают решить большинство задач, а также избежать проблем. Если в это время завязываются романтические отношения, с большой долей вероятности можно говорить о серьезности намерений. Личное обаяние и физическая привлекательность выделяют вас на фоне других и делают интересными для окружающих. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку. В этот период совместные проекты дают позитивные результаты и материальное удовлетворение.

Гороскоп для Близнецов

Хороший период для исследования и развития своих внутренних способностей, вы можете лучше понять события из детства, разобраться в подсознании, тайных страхах. Старайтесь бережно расходовать свои физические и психические ресурсы, не отказывайтесь от помощи, иначе перегрузка на работе может привести к бессоннице, а ваша физическая деятельность может стать ограниченной из-за болезни или усталости. Первая неделя января — начало воплощения своих планов в реальной жизни, особенно это касается личных взаимоотношений. Чувства становятся более заметными.

Гороскоп для Раков

Деньгам, наследству, деловому партнерству и браку уделите особое внимание. Выплата или получение долгов, займы, развитие навыков помогут вам обрести финансовую независимость. Усиливается решимость и сила воли из-за чего близкие люди вам могут делать замечания, что вы слишком требовательны и категоричны. Можете стать раздражительными, так как вам придется за что-либо бороться. Это дает возможность для яркого проявления индивидуальных способностей, а это поможет творческому взлету.

Гороскоп для Львов

Хорошее время для начала творческой и деловой активности, что поможет в росте популярности. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепить жизненную позицию. Если вы хотите привнести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте светскими визитами, посещайте интересные места, праздничные мероприятия. Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с романтическим партнером или новым знакомствам. Развитие воображения поможет сделать этот период успешным для воплощения некоторых своих замыслов — либо в одиночку, либо вместе с партнером.

Гороскоп для Дев

Хорошее настроение и прилив энергии дают решимость и удовлетворение от работы. Материальный интерес является главной движущей силой в этот период. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но старайтесь правильно распределить свои ресурсы, иначе чрезмерная активность может привести к переутомлению, болезням сердца, травмам головы. У вас есть все возможности, чтобы решить самые важные вопросы. Период благоприятен для начала совместного проживания с партнером, семейных торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания.

Гороскоп для Весов

Первая неделя января – насыщенная событиями, на вас обращают внимание, завязываются новые знакомства, которые в будущем приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительные отношения, удачу в бизнесе. Вокруг вас разворачивается бурная деятельность, это время работать сообща, поскольку совместные усилия помогут достичь того, что недостижимо в одиночестве. Информация, идеи и общение с многими людьми помогут достичь целей.

Гороскоп для Скорпионов

Будьте готовы к противостоянию, возможны попытки занизить вашу самооценку. Конфликты возникают из-за стремления задеть, уязвить, указать вам на ваши недостатки. Постарайтесь сохранить энтузиазм, а энергетическую подпитку вы обретете в активной физической работе, взаимодействии с партнерами на равных, может быть даже нужно будет где-то уступить. Период благоприятен для планирования, изменения существующего положения, для разработки стратегии, что позволит вам обрести более строгий контроль над ситуациями. Успешна деятельность, связанная с финансами, организацией и методами работы, а также с развитием самодисциплины.

Гороскоп для Стрельцов

Период укрепления романтических отношений, появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Неделя благоприятна для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Удачные воз­можности связаны с совместными пред­приятиями, продажей или покупкой предметов искусства или роскоши. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами.

Гороскоп для Козерогов

Наступил долгожданный период, когда вы можете действовать на свое усмотрение, полагаясь на собственные желания и потребности. Попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания. Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора, заметно изменят существующее положение вещей в лучшую сторону. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприятного периода, чтобы улучшить личные взаимоотношения и извлечь пользу в деловой сфере. Подходящее время для проведения процедур по улучшению своей внешности и для работы над своим имиджем. Взяв на себя дополнительную ответственность, вы можете стать лидером какой-либо группы.

Гороскоп для Водолеев

С первых дней нового года приходится много работать, перестраивать свои взаимоотношения. В это время нужно избавиться от всего, что мешает вашему комфорту и развитию. Устраняются противоречия в контактах со многими людьми. Окружающие отмечают вашу внутреннюю стабильность, происходят трансформации в романтических отношениях и чувствах. Укрепится финансовое положение. Близкие высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Счастливый случай поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

Гороскоп для Рыб

Не упускайте случай продемонстрировать преданность делу, отстаивайте свои принципы. Напряжение, постепенно исчезнет, а ваши действия, в конце концов, приведут к успеху, признанию вашей индивидуальности и таланта. Возможны обстоятельства, ведущие к романтическим увлечениям, общественной деятельности, партнерству и совместным проектам. Помогайте окружающим в достижении их целей, взамен вы сможете рассчитывать на помощь. Предоставляют благоприятные шансы, связанные с юридическими вопросами, обсуждением контрактов, улучшением внешности и творческими проектами.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.