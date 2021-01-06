Светлый праздник Рождества Христова православные украинцы ежегодно отмечают 6 января.

Накануне Рождества украинские семьи собираются за одним столом. Последний постный ужин на Сочельник обязательно должен состоять из двенадцать блюд.

Из-за карантина не все родственники смогут увидеться и отведать вкусной кутьи. Не забудьте о своих ближайших друзьях и родных.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления с Рождеством 2021. Христос родился!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Прошлый, 2020 год действительно войдет в историю. Covid-19 дал нам урок, который останется в нашей памяти навсегда. Поэтому, кроме привычных пожеланий крепкого здоровья и семейного уюта, желаю вам действительно другого, более успешного года и счастливого Рождества!

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Привет! Я знаю, где ты провел все праздники прошлого года: там, где и я, дома на карантине! Однако давай отвлечемся от пандемии в великий праздник Рождества, соберемся за семейным столом и забудем о бедах 2020 года. Желаю веселого Рождества!

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Поздравляю с Рождеством! Этот праздник — действительно волшебная пора, ведь все наши сбережения исчезают и превращаются в вкусные лакомства за семейным столом. Объединяйтесь вокруг чар Рождества, веселых праздников!

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Искренне поздравляю с Рождеством Христовым! От всего сердца примите пожелания быть счастливыми и здоровыми! Пусть 2021 принесет вам настоящие изменения, а не повторение старых привычек в новой упаковке. С праздником!

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Спешу поздравить с Рождеством! Желаю вкусной кутьи, здоровья в новом 2021 году и сил поздравить всех друзей и родных в Facebook!

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Поздравляю вас и вашу семью с Рождеством! Желаю мира вашему дому, здоровья каждому из вас. Пусть в 2021 году найдутся счастье, любовь, деньги и все, что вам нужно. Пусть все, что вы ищете, будет в Google!

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От всего сердца поздравляю с Рождеством! Молюсь и надеюсь, что в 2021 году будет меньше катастроф, меньше ненависти, меньше несчастных случаев и много-много любви. Счастливого Рождества!

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Я поздравляю вас с Рождеством! Помните — каждая история имеет конец, но в жизни… Каждый конец — это только новое начало. Христос родился!

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

После Сочельника и Рождества православные верующие будут праздновать Старый новый год, а также Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.