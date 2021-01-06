Согласно календарю праздников на январь 2021 года, украинцы получат два дополнительных выходных.
Сразу три дня подряд граждане будут отдыхать в начале нового года — с 1 по 3 января включительно, ведь 1 января — один из двух официальных выходных в январе — выпадает на пятницу.
Второй выходной 7 января на Рождество Христово приходится на четверг, поэтому было принято решение сделать пятницу, 8 января, тоже выходным. Это означает, что люди будут иметь длительные выходные с 7 до 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.
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Календарь праздников на январь 2021
- 1 января — Новый год, Всемирный день мира;
- 4 января — День хит-парада;
- 6 января — Сочельник;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 января — День метро;
- 11 января — Всемирный день “спасибо”;
- 14 января — Старый Новый год;
- 17 января — Всемирный день снега;
- 19 января — Крещение Господне;
- 20 января — День Автономной Республики Крым;
- 21 января — Международный день объятий;
- 22 января — День Соборности Украины;
- 25 января — День студентов (Татьянин день);
- 26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
- 28 января — День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины;
- 29 января — День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут;
- 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;
- 31 января — Всемирный день ювелира.
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