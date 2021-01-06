Приметы на Рождество 2021: на погоду, счастье, здоровье, деньги

7 января значительная часть православного мира празднует Рождество. Это один из главных дней в календаре у христиан, с которым связано немало обрядов, обычаев и примет.

Гадать на Сочельник и Рождество нельзя. Именно поэтому издавна в этот светлый праздник люди были внимательны ко всем событиям и знакам — народные приметы на Рождество Христово указывали, каким будет не только день, но и весь год.

Приметы на погоду на Рождество

Множество примет на Рождество связаны с погодой. К примеру, сильный мороз на праздник сулит жаркое лето. А вот оттепель 7 января обещает весенние холода.

Снег на Сочельник обещает не только сказочно красивый вечер, но и богатый на хорошие новости год.

Ясная погода и звездное небо в праздник обещает урожайный год.

Завывает вьюга на Рождество — весна будет ранней. А вот бушующая метель предвещает хороший урожай меда.

Согласно суевериям, Рождество на новолуние — не лучший расклад для хозяев. Этот год — не время для урожаев.

Суеверия про здоровье на Рождество Христово

Шить, вязать, вышивать и делать любую работу по дому в праздник нельзя — иначе всю семью настигнут болезни.

Особо суеверные люди знают — нельзя ругаться на Рождество. Этот день — лучшее время помириться со всеми, с кем ранее были разногласия.

Приметы для рождественского стола

7 января на праздничный стол ставили пирог, в который заранее прятали монетку. Поверье гласит: кому из гостей в праздник достанется кусочек с монеткой — того круглый год ждет достаток.

Сочная и хорошая на вкус рождественская кутья принесет силы и крепкое здоровье на целый год.

Обычаи говорят, на рождественском столе нужно зажечь свечи. Это принесет в дом тепло и богатство.

Приметы на счастье и благополучие на Рождество

В полночь хозяин дома открывал окно — обычаи говорят, таким образом православные пускали в дом не только сам праздник Рождества Христова, но и счастье, удачу, благополучие.

Увидите в этот день человека с горбом — в этом году вас ждет огромное счастье.

Народные приметы говорят: нельзя встречать праздник в старой одежде, иначе благополучия не видать.

Приметы на удачу и богатство на Рождество Христово

Если первым гостем на Рождество будет темноволосый мужчина — год будет удачным. Встреча с большой собакой на Рождество — тоже к удаче.

Обычаи также требовали расставить в углах дома миски с зерном — они привлекут в семью богатство. Это связано с тем, что зерно является символом плодородия и достатка.

Рождественские приметы на возможные финансовые потери

Увидеть на Рождество мышь — к потере денег. Праздник предостерегает в этом году от неосторожности с кредитами и новыми контрактами.