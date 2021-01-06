Сочельник в Украине: поздравления в картинках

Сочельник в Украине отмечают 6 января. Канун Рождества принято проводить с родными. Хозяйки готовят ужин из 12 блюд, обязательно на столе должна стоять кутья — символ праздника.

Поделитесь теплой атмосферой с дорогими людьми и отправьте им открытки с сердечными поздравлениями. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Сочельником в картинках.

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Поздравления с Сочельником в картинках

Календарь церковных праздников на январь 2021

Первый месяц зимы имеет немало важных дат. 7 января христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. 19 января украинцы дружно прыгают в ледяную прорубь, празднуя Крещение Господне.

Смотрите церковный календарь праздников на январь 2021, чтобы не пропустить важной даты и успеть поздравить родных.