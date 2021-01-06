PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Поздравления с Сочельником в картинках

Сочельник в Украине отмечают 6 января. Канун Рождества принято проводить с родными. Хозяйки готовят ужин из 12 блюд, обязательно на столе должна стоять кутья — символ праздника.

Поделитесь теплой атмосферой с дорогими людьми и отправьте им открытки с сердечными поздравлениями. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Сочельником в картинках.

Читайте: Сочельник и Рождество 2020: главные христианские традиции

Поздравления с Сочельником в картинках

Привітання зі Святим вечором у картинках

листівки привітання зі Святим вечором

Святвечір - привітання в картинках

 

привітання на Святвечір 2021

Сочельник в Украине: поздравления в картинках

Календарь церковных праздников на январь 2021

Первый месяц зимы имеет немало важных дат. 7 января христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. 19 января украинцы дружно прыгают в ледяную прорубь, празднуя Крещение Господне.

Смотрите церковный календарь праздников на январь 2021, чтобы не пропустить важной даты и успеть поздравить родных.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх