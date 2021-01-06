6 января православные украинцы отмечают Сочельник. Также сегодня завершается 40-дневный Рождественский пост.
С появлением первой звезды вся семья собирается за ужином, а на столе должно быть 12 постных блюд. Главное из них – кутья.
Кроме того, по традиции, вечером 6 января принято колядовать. Молодежь ходит по домам, поет колядки, в которых славит рождение Сына Божьего и желает хозяевам достатка и счастья.
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Именины 6 января
День ангела сегодня отмечают Артем, Евгения, Иннокентий, Николай и Сергей.
Приметы на 6 января
- Чистое и звездное небо – лето будет теплым и урожайным.
- Лунная ночь – к урожаю бахчевых культур.
- Иней на деревьях предвещает хороший урожай орехов и фруктов.
- Снег идет – будет много яблок, а лето дождливым.
Что нельзя делать 6 января
- Нельзя садиться за стол до появления первой звезды.
- Одевать темную и старую одежду – только светлую и новую.
- Выносить мусор из дома.
- Работать, особенно заниматься шитьем и рукоделием.
- Отказывать в гостеприимстве, иначе можно лишиться счастья и благополучия.
Церковные праздники в январе 2021
В календаре церковных праздников на январь 2021 много важных дат.
До конца месяца украинцы еще будут праздновать Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого, которые приходятся на 14 января.
А 19 января – Крещение Господне, или Богоявление.