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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Рождественский Сочельник: какой праздник сегодня, 6 января

6 января православные украинцы отмечают Сочельник. Также сегодня завершается 40-дневный Рождественский пост.

С появлением первой звезды вся семья собирается за ужином, а на столе должно быть 12 постных блюд. Главное из них – кутья.

Кроме того, по традиции, вечером 6 января принято колядовать. Молодежь ходит по домам, поет колядки, в которых славит рождение Сына Божьего и желает хозяевам достатка и счастья.

Читайте: Традиции и приметы Рождества 2021

Именины 6 января

День ангела сегодня отмечают Артем, Евгения, Иннокентий, Николай и Сергей.

Приметы на 6 января

  • Чистое и звездное небо – лето будет теплым и урожайным.
  • Лунная ночь – к урожаю бахчевых культур.
  • Иней на деревьях предвещает хороший урожай орехов и фруктов.
  • Снег идет – будет много яблок, а лето дождливым.

Что нельзя делать 6 января

  • Нельзя садиться за стол до появления первой звезды.
  • Одевать темную и старую одежду – только светлую и новую.
  • Выносить мусор из дома.
  • Работать, особенно заниматься шитьем и рукоделием.
  • Отказывать в гостеприимстве, иначе можно лишиться счастья и благополучия.

Церковные праздники в январе 2021

В календаре церковных праздников на январь 2021 много важных дат.

До конца месяца украинцы еще будут праздновать Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого, которые приходятся на 14 января.

А 19 января – Крещение Господне, или Богоявление.

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