Канун Рождества 2021 в Украине колядуют — используют благопожелательные приговоры и песни в адрес хозяев дома.
Когда колядуют, а когда щедруют:
- колядовать – 6 января вечером;
- рождествовать – 7 января с утра;
- щедровать – 13 января вечером;
- посевать (засевать) – 14 января утром.
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6 января хозяевам желают достатка, взаимопонимания и славят рождения Сына Божьего.
А утром 7 января рождествуют, поют рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством Христовым.
Вечер накануне старого Нового года называется “щедрым” (13 января). В это время девочки ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником и поют щедровки.
На следующее утро, на старый Новый год, принято посевать (засевать) зерном.
Очень давно наши предки встречали Новый год не зимой, а весной, поэтому обряд засевания был связан с большими надеждами на добрый урожай. Засевали в основном дети, и того, кто приходил первым одаривали очень щедро.
Первым в этот день в дом должен зайти обязательно мужчина, так как считается, что девушки не приносят счастья.
Календарь церковных праздников в январе
В январе украинцев ждет ряд больших церковных праздников.
Среди них самое значимое — Рождество Христово, которое отмечают 7 числа.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.
Фото: УНИАН