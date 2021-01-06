В среду, 6 января, когда украинцы празднуют Сочельник перед Рождеством, в большинстве областей ночью небольшой дождь с мокрым снегом, однако днем — без существенных осадков и облачно.

Самую теплую погоду прогнозируют на юге — от +8 до +13.

В западных регионах температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +7.

На Севере и в Центре ожидается +4 +6.

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На Востоке ночью мороз до -3, а днем потеплеет до +1 +3.

В Киеве на Сочельник преимущественно сухая погода, температура — от +4 до +6.

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

А средняя месячная температура января составит от -4 до 0 градусов.