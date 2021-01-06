Сочельник перед Рождеством украинцы празднуют 6 января. Обычно этот церковный праздник отмечают в кругу семьи за ужином.

Именно в этот день заканчивается Рождественский пост, длящийся 40 дней, а к праздничному столу хозяйки готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа.

История Сочельника

Первые упоминания о праздновании Сочельника появились в IV веке. По библейским преданиям, Иисус родился в семье Марии и Иосифа в Вифлееме. Его семья бежала от царя Ирода, который велел убить всех новорожденных в Иудее, потому что боялся прихода Мессии.

Вечером накануне Рождества еще с царских времен начали проводить богослужения, основателем которых стал Иерусалимский патриарх Софроний.

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Традиции Сочельника

По давним традициям, вечер перед Рождеством Христовым отмечаются дома или хотят в церковь на богослужение. Каждая хозяйка должна была приготовить 12 постных блюд, поскольку 6 января — последний день поста. Нельзя было употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты.

Обязательно на столе должна была быть кутя, вареники и узвар.

Кроме того, по древним обрядам, никто не садился за стол, кроме детей, до того, как в небе появится первая звезда. Все ждали ее появления и только тогда садились за стол ужинать. Первым должен был сесть хозяин дома, затем все члены семьи.

Существовал обряд, по которому хозяин должен был первым взять ложку кутьи и подбросить ее к потолку. Так определяли, будет ли год урожайным. Если несколько зерен прилипнут и не упадут, стоит ожидать хорошего урожая.

Также на столе нужно ставить тарелки и столовые приборы и для умерших членов семьи. Считалось, что в этот вечер они наведываются к родным. Сейчас эта традиция еще сохраняется во многих семьях.

Именно поэтому существовал еще один обряд — дуть на скамейку перед тем, как сесть. Украинцы считали, чтобы ненароком не присесть на мертвую душу, пришедшую в дом, нужно ее сдуть и только тогда приседать к столу.

Кроме того, в Сочельник перед Рождеством дети ходили колядовать и посещали своих крестных с кутьей.

Календарь церковных праздников на январь 2021

Календарь церковных праздников на январь 2021 насчитывает много важных дат. В частности, 6 января — Святой вечер, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.