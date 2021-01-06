Рождество 2021: традиции и приметы

С 6 на 7 января наступит самый волшебный праздник – Рождество Христово. С ним связано много традиций, примет и обрядов, которые чтят и передают из поколения в поколение практически во всех христианских семьях.

Сегодня Факты ICTV расскажут об истории, традициях и поверьях Рождества. Это не просто главный христианский праздник. Это удивительное время, когда можно собраться всей семьей за праздничным столом, отправиться колядовать с вертепом и даже заглянуть в будущее.

История Рождества

Рождество – это великий и светлый праздник, когда родился Сын Божий. Это событие произошло в Вифлееме, куда Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф прибыли из Назарета, чтобы пройти перепись населения по велению иудейского царя Ирода Великого.

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На постоялом дворе не оказалось мест для путников, поэтому Мария и Иосиф вынуждены были остановиться в хлеву. Здесь и родился младенец Иисус. Первой колыбелью ему стали ясли. Сейчас в храмах во время богослужений поется: Ясли стали вместилищем невместимого Бога.

В небе после рождения Христа появилась новая путеводная звезда. Ее заметили волхвы, наблюдавшие на востоке за небесными светилами, и пошли по ней, чтобы первыми поклониться Сыну Божьему. Они принесло младенцу дары – золото, ладан и смирну.

В ту ночь весть о рождении Христа получили пастухи, которые пасли отару овец. Им явился Ангел Господний и сказал: Не бойтесь, потому что я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.

С тех пор христиане в память о великом событии отмечают Рождество Христово. В православной конфессии, которая придерживается юлианского календаря, праздник выпадает на 7 января.

Традиции на Рождество

Издавна Рождество сопровождалось яркими обычаями. За 40 дней до праздника, в конце ноября, начинается строгий рождественский пост. Когда наступает 6 января и на небе восходит рождественская звезда, принято всей семьей собираться за праздничным столом, на котором обязательно должны стоять двенадцать постных блюд, а главное – кутья, которая готовится из пшеницы, мака, меда, орехов и сухофруктов. Пост заканчивается 7 января – в этот день уже позволено кушать мясные и молочные блюда.

На Рождество принято ходить с вертепом и колядовать. Это славянская традиция, когда молодые люди и дети собираются вместе, ходят по дворам к соседям и родственникам, поют праздничные колядки. В благодарность хозяева одаривают колядников деньгами и сладостями.

В ночь на Рождество, а также во все последующие дни вплоть до Крещения 19 января, можно гадать. Молодые девушки в этот день издавна пытались узнать свою судьбу и в особенности – суждено ли им выйти замуж до следующего Рождества.

Что нельзя делать на Рождество

В светлый праздник Рождества Христова возбраняется:

сквернословить, ругаться, поддаваться негативным эмоциям, пребывать в унынии;

выполнять тяжелый физический труд;

делать грязную домашнюю работу;

заниматься рукоделием, шить, вязать, прясть;

ходить на охоту, убивать животных;

выносить сор из избы;

отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Приметы и поверья на Рождество

Погодные приметы:

в Рождество Христово сильный мороз – жди жаркое лето;

оттепель – к холодной весне;

выпал снег – год принесет много добрых вестей;

завывает вьюга – к ранней весне;

солнце светит ясно – к хорошему урожаю.

Приметы на удачу:

увидеть большую собаку в Рождество Христово – к большой удаче;

если первым в праздник в дом войдет мужчина – год будет счастливым;

нарядно украшен дом к празднику – год принесет много радости.

Традиционно в Украине на Рождество 2021 будут дополнительные выходные, чтобы люди смогли отметить этот светлый праздник в кругу семьи и друзей.