Календарь церковных праздников на январь насчитывает много важных дат. В частности, 6 января — Святой вечер, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.
14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
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Факты ICTV подготовили календарь церковных праздников на январь 2021 года.
1 января — праведного Илии Муромца, Печерского;
2 января — праведника Иоанна Кронштадского, чудотворца; преподобного Игнатия, архимандрита Печерского;
3 января — мученицы Иулиании;
4 января — великомученицы Анастасии Узорешительницы;
5 января — священномученика Василия, пресвитера; мучеников Макария и Иоанна;
6 января — Святой вечер;
7 января — Рождество Христово;
8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
9 января — апостола Стефана, первомученика и архидиакона;
10 января — мучеников 20 тысяч никомидийских;
11 января — 14 тысяч младенцев, от Ирода убиенных;
12 января — святителя Макария;
13 января — отдание праздника Рождества Христова;
14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого;
15 января — предпразднство Богоявления; преставление Серафима Саровского;
16 января — пророка Малахии;
17 января — собор 70 апостолов;
18 января — навечерие Богоявления, Крещенский сочельник;
19 января — Крещение Господне;
20 января — попразднство Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
21 января — преподобного Григория, чудотворца Печерского;
22 января — святителя Филиппа;
23 января — святителя Феофана Затворника;
24 января — преподобного Феодосия Великого;
25 января — мученицы Татианы;
26 января — мучеников Ермила и Стратоника;
27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
28 января — преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника;
29 января — блаженного Максима;
30 января — преподобного Антония Великого;
31 января — преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата в 2021 году приходится на 2 мая. Полный календарь церковных праздников на 2021 читайте в материале.