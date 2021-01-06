Украинцы в январе 2021 года будут иметь несколько дополнительных выходных в связи с новогодними праздниками.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина.

Новый год 1 января приходится на пятницу, после чего идут обычные выходные — суббота и воскресенье, 2 и 3 января.

Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в четверг, 7 января. Этот день будет выходным. Также украинские власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на следующую субботу, 16 января.

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Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней.

Календарь выходных на январь:

1 января — Новый год

7 января — Рождество

8 января — выходной день, который придется отработать 16 января.

Календарь неофициальных праздников на 2021

В Украине и мире, кроме официальных государственных праздников, отмечается много других памятных дат — например, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна.

Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.