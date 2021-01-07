На Рождество, 7 января, синоптики прогнозируют на всей территории Украины дожди, местами с мокрым снегом, утром возможен туман.

Температура воздуха на Юге будет достигать +12, в центральных областях +5 +7, в восточных — от +3 до +5.

В западных и северных областях — в диапазоне +2 +4.

В Киеве сегодня дождь со снегом, в течение дня 2-4 градуса тепла.

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В пятницу, 8 января, почти везде сухая погода, мокрый снег возможен лишь в Сумской области, а дождь — на Юге Украины.

Однако во всех регионах похолодает. Максимальные +4 ожидаются в южных и восточных областях.

В Центре +1 +3, на севере и востоке преимущественно 0 +2, местами до -1.

В столице мокрый снег возможен только ночью, днем ​​сухо, температура в течение суток около 0 градусов.

В субботу, 9 января, дождь с мокрым снегом синоптики прогнозируют на Востоке, дожди – на Юге, на остальной территории — без осадков.

Ночью в большинстве областей до -4, а днем ​​температура будет колебаться в диапазоне 0 +2.

В Киеве сухо, ночью -2 -4, днем ​​-1 +1.

В воскресенье, 10 января, в Украине ожидается сухая погода и понижение температуры.

Днем на севере -2 -4, на Востоке -1 -3, в западных и центральных регионах преимущественно -1 +1.

Теплее всего на Юге — от +1 до +3.

В Киеве без осадков, ночью -2 -4, днем 0 -2.

Погода в январе 2021

Несмотря на относительно теплое начало месяца, синоптики прогнозируют похолодание в конце января 2021 года.

В Украину придут морозы, хотя они будут незначительными.

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