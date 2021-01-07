Рождество Христово – волшебный праздник, который вызывает ощущение трепета и радости. Накануне многие люди ходят колядовать, исполнять песни и делиться с детьми различными сладостями.

Именно в ночь на 7 января церкви проводят сказочное священнодействие. Естественно, поэтому в этот праздник так много людей делится своим ни с чем не сравнимым восторгом с друзьями и родственниками.

Один из обязательных ритуалов встречи Рождества Христова — поздравление своих близких. Факты ICTV уже позаботились об этом и приготовили подборку красивых поздравлений с Рождеством 2021 в прозе.

Красивые поздравления с Рождеством 2021 в прозе

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

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Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

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Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

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Рождество — светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни — счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное — здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!

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С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

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Желаю, чтобы восхождение Вифлеемской звезды и рождение Христа принесло в Вашу жизнь всё только самое доброе, светлое и теплое. Чтобы Ангел-Хранитель всегда подсказывал верный путь и уберегал от грусти, печалей, невзгод. А дом Ваш пусть всегда будет полной чашей, залитой уютом, добром и спокойствием. С Рождеством Христовым!