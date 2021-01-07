Ночью в пятницу, 8 января, по прогнозам синоптиков, в Черниговской и Сумской области обильные осадки.

На Севере и Востоке Украины, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, в Киеве и области – налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

А в ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог, поэтому просят водителей соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

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Ранее синоптики прогнозировали мокрый снег 8 января только в Сумской области, а дождь — на Юге Украины.

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