Рождество Христово в Украине приходится на четверг, 7 января. В этот день традиционно принято собираться за семейным столом и проводить время с близкими.

Рождество в Украине считается один из самых семейных праздников, поэтому важно поздравить свое окружение с праздником.

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в СМС ищите на Фактах ICTV.

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Счастливого вам Рождества,

Достатка в доме и добра,

Пускай Господь благословит

И от невзгод всех сохранит!

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С Рождеством Христовым,

С праздником добра,

Света и терпенья,

Мира вам всегда!

От обид избавьтесь,

И от всех хлопот,

Пусть для вас успешен

Будет этот год!

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Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам!

С Рождеством!

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Поздравляю с Рождеством,

С зимним, чистым волшебством!

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

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Рождественская ночь — замечательная! Загадай сокровенные желания и пусть Господь поможет идти по жизни без сомнений и тревог, с верой и любовью.

Традиции Рождества

С 6 на 7 января наступит волшебный праздник — Рождество Христово. С ним связано много традиций, примет и обрядов, которые уважают и передают через поколения практически во всех христианских семьях.

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