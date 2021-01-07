Рождество Христово в Украине приходится на четверг, 7 января. В этот день традиционно принято собираться за семейным столом и проводить время с близкими.
Рождество в Украине считается один из самых семейных праздников, поэтому важно поздравить свое окружение с праздником.
Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в СМС ищите на Фактах ICTV.
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Счастливого вам Рождества,
Достатка в доме и добра,
Пускай Господь благословит
И от невзгод всех сохранит!
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С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!
От обид избавьтесь,
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!
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Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!
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Поздравляю с Рождеством,
С зимним, чистым волшебством!
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
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Рождественская ночь — замечательная! Загадай сокровенные желания и пусть Господь поможет идти по жизни без сомнений и тревог, с верой и любовью.
Традиции Рождества
С 6 на 7 января наступит волшебный праздник — Рождество Христово. С ним связано много традиций, примет и обрядов, которые уважают и передают через поколения практически во всех христианских семьях.
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