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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в СМС

Рождество Христово в Украине приходится на четверг, 7 января. В этот день традиционно принято собираться за семейным столом и проводить время с близкими.

Рождество в Украине считается один из самых семейных праздников, поэтому важно поздравить свое окружение с праздником.

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в СМС ищите на Фактах ICTV.

Читайте: Пусть радость объединит страну: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

*****

Счастливого вам Рождества,
Достатка в доме и добра,
Пускай Господь благословит
И от невзгод всех сохранит!

*****

С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!

От обид избавьтесь,
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!

*****

Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!

*****

Поздравляю с Рождеством,
С зимним, чистым волшебством!
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!

*****

Рождественская ночь — замечательная! Загадай сокровенные желания и пусть Господь поможет идти по жизни без сомнений и тревог, с верой и любовью.

Традиции Рождества

С 6 на 7 января наступит волшебный праздник — Рождество Христово. С ним связано много традиций, примет и обрядов, которые уважают и передают через поколения практически во всех христианских семьях.

Об истории, традициях и поверьях Рождества, читайте на сайте Факты ICTV.

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