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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Вкусной кутьи! Лучшие открытки с Рождеством 2021

На Рождество, 7 января, православные украинцы обычно колядуют, ходят в гости к родственникам, кумовьям, друзьям и знакомым.

Колядники желают хозяевам божьего благословения, достатка и счастья весь год, за это их одаривают гостинцами и деньгами.

Если же у вас нет возможности поздравить своих близких лично, Факты ICTV предлагают отправить яркую открытку с Рождеством из нашей подборки.

ЧитайтеЧто приготовить на Рождество 2021: блюда и продукты

Открытки с Рождеством 2021

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Выходные в 2021

Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабмина, насчитывают 14 дополнительных дней.

В январе два дополнительных выходных, в марте — один, а в мае 2021 года граждане Украины будут отдыхать три дополнительных дня.

В частности, на Рождество Христово 2021 украинцы отдыхают четыре дня подряд.

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