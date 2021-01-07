7 января — Рождество Христово. Это один из самых больших церковных праздников года.

В этот светлый день рождения Сына Божьего Иисуса Христа принято поздравлять друг друга и желать всего наилучшего.

В Рождество Христово Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в прозе.

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Светлый праздник Рождества наступил! В этот день хочу пожелать тебе здоровья, сил справиться со всеми вызовами судьбы и твердой веры в то, что свет всегда побеждает тьму.

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Сын Божий родился! Прими в светлый праздник Рождества самые теплые поздравления и пожелания счастья, успеха и достатка. Пусть все твои близкие будут здоровы, а в ваш дом приходят только светлые вести!

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С Рождеством! Пусть даже в самые тяжелые времена вас не оставляет вера в лучшее. Примите поздравления, самые теплые пожелания и самые крепкие объятия!

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Будьте здоровы и счастливы! Верьте в чудеса! Пусть вас радуют только светлые вести, а беда обходит стороной вас и ваших близких. С Рождеством!

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Пусть в светлый праздник Рождества судьба выведет вас на светлый путь радости и счастья. Ступайте по нему уверенно и не сворачивайте никогда. С праздником!

Празднование Рождества в Украине

В связи с празднованием Рождества в Украине будут дополнительные выходные.

Украинцы смогут отдохнуть и отпраздновать эту светлую дату.

Подробнее о выходных на Рождество 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.