День ангела Константина: поздравления в открытках и значение имени

День ангела Константина празднуют 8 января. Это популярное в мире имя распространено и в Украине.

Значение имени Константин

Имя Константин происходит от латинского имени Констант, что означает “постоянный, непоколебимый”.

Имя является латинским эквивалентом болгарского имени Костадин и греческого имени Евстафий.

Данное имя очень распространено в Греции и на Кипре.

Популярность проистекает из того, что имя Константин носили многие римские и византийские императоры. С этим именем также жили болгарские императоры и два греческих короля.

Имя встречается и на других языках Западной Европы, например, ирландском или шотландском.

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Поздравления с Днем ангела Константина в открытках

Календарь церковных праздников на январь 2021

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.