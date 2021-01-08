День ангела Константина: поздравления в открытках и значение имени

День ангела Константина празднуют 8 января. Это популярное в мире имя распространено и в Украине.
Значение имени Константин
Имя Константин происходит от латинского имени Констант, что означает “постоянный, непоколебимый”.
Имя является латинским эквивалентом болгарского имени Костадин и греческого имени Евстафий.
Данное имя очень распространено в Греции и на Кипре.
Популярность проистекает из того, что имя Константин носили многие римские и византийские императоры. С этим именем также жили болгарские императоры и два греческих короля.
Имя встречается и на других языках Западной Европы, например, ирландском или шотландском.
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Поздравления с Днем ангела Константина в открытках
Календарь церковных праздников на январь 2021
В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.
14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.