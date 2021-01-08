8 января отмечается День ангела Василия. Название дня происходит от имени святого Василия Великого — архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя церкви (IV век нашей эры).
С древнегреческого языка это имя означает царский. Свои именины Василии празднуют 17 раз в год: 8, 14 января, 12 февраля, 13, 17 и 20 марта, 4, 8, 25 апреля, 9 и 12 мая, 21, 23 июня, 16, 28 июля и 15, 24 августа .
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС для мужчин, которые носят имя Василий.
Читайте: Календарь праздников на январь 2021
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Василий, сегодня с неба открыл дверь твой ангел, ведь у тебя именины. Поздравить я хочу тебя с Днем ангела, будь всегда счастливым!
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Ты самый счастливый и самый красивый, родной и хороший Василий. Ты нежность и забота, ты солнечный луч. Поздравляю с именинами!
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Василий, тебе я пожелаю прямо:
Всегда чтобы любили дамы,
Чтоб жизнь не затмевали тучи
И был всегда счастливым случай!
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Ты самый любимый и самый красивый,
Любимый, родной и добрый Василий.
Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,
Ты обаятелен и очень могуч.
Василий, тебя поздравляю любя.
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Ты обаятелен, Василий,
По-царски щедр и полон сил.
Недаром многие носили
Такое имя на Руси.
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Василий, царская душа!
Сегодня Вас мы поздравляем
И счастья — радости желаем.
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Везде, где шутки, смех, веселье,
Василий в центре, несомненно!
Пример всем яркий подает
И массы за собой ведет. С именинами!
Календарь церковных праздников на январь
В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат.
14 января украинцы будут праздновать Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
Также в этом месяце отмечают отдание праздника Рождества Христова (13 января), предпраздник Богоявления (15 января), праздник мученицы Татианы (25 января).