8 января отмечается День ангела Василия. Название дня происходит от имени святого Василия Великого — архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя церкви (IV век нашей эры).

С древнегреческого языка это имя означает царский. Свои именины Василии празднуют 17 раз в год: 8, 14 января, 12 февраля, 13, 17 и 20 марта, 4, 8, 25 апреля, 9 и 12 мая, 21, 23 июня, 16, 28 июля и 15, 24 августа .

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС для мужчин, которые носят имя Василий.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

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Василий, сегодня с неба открыл дверь твой ангел, ведь у тебя именины. Поздравить я хочу тебя с Днем ангела, будь всегда счастливым!

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Ты самый счастливый и самый красивый, родной и хороший Василий. Ты нежность и забота, ты солнечный луч. Поздравляю с именинами!

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Василий, тебе я пожелаю прямо:

Всегда чтобы любили дамы,

Чтоб жизнь не затмевали тучи

И был всегда счастливым случай!

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Ты самый любимый и самый красивый,

Любимый, родной и добрый Василий.

Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,

Ты обаятелен и очень могуч.

Василий, тебя поздравляю любя.

* * *

Ты обаятелен, Василий,

По-царски щедр и полон сил.

Недаром многие носили

Такое имя на Руси.

* * *

Василий, царская душа!

Сегодня Вас мы поздравляем

И счастья — радости желаем.

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Везде, где шутки, смех, веселье,

Василий в центре, несомненно!

Пример всем яркий подает

И массы за собой ведет. С именинами!

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат.

14 января украинцы будут праздновать Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

Также в этом месяце отмечают отдание праздника Рождества Христова (13 января), предпраздник Богоявления (15 января), праздник мученицы Татианы (25 января).