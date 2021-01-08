Секс-календарь на локдаун: 10 практик, чтобы разнообразить интимную жизнь

Во время локдауна в Украине в период с 8 по 24 января жители страны будут сидеть под замком, а из развлечений будут только походы в магазин и аптеку. Поэтому парам придется самостоятельно искать чем заняться ближайшие две недели. Как вариант — секс.

Для людей, которые не готовы выложить лишнюю тысячу гривен на скетчкарту в формате секс-календаря, Факты ICTV составили свой. Пользуйтесь, не благодарите.

Секс-календарь на период локдауна в Украине

День №1 — Подготовка

Начнем с организационных моментов, а именно с заказа в секс-шопе. Вам понадобятся эротичное белье, костюмы для ролевых игр и игрушки на ваш вкус. Также можете поэкспериментировать со спецсредствами.

Технологии также не стоят на месте. IT-специалисты создали уйму приложений для яркой интимной жизни. Список самых полезных:

Sex Tips, Tricks and Games — сборник лайфхаков для мужчин и женщин;

Секс‑фанты — эротичные игры на вечер;

Desire — азартная игра для партнеров, чтобы бросать друг другу сексуальные вызовы;

iKamasutra — сборник поз для секса.

День №2 — Ролевые игры

Хоть это и актуально в наше время, но совсем не обязательно изображать врача и пациентку. В рамках дома можно пригласить домработницу, ремонтника, курьера и т.д. Главное правило — достоверность, а если начнете шутить и выходить из образов, то растеряете атмосферу. Расслабьтесь, ведь критики за вами точно наблюдать не будут.

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День №3 — Гурманы

Многие находят слепое кормление партера достаточно интимной процедурой. Попробуйте, может и вам понравится. Однако лучше не берите жаренную курицу с чесноком или суп с фрикадельками. Сладостей, фруктов, сыра и вина будет достаточно.

День №4 — Стриптиз

Совет, который подойдет не всем. Если ваша пластика находится на уровне кедровой доски, то лучше остановиться на другом варианте.

Но если имеете в себе уверенность станцевать перед партнером, то вперед.

Трек-лист для стриптиза:

День №5 — Массаж

Посвятите этот день релакса и расслаблению. Примите ванную, возьмите масло для массажа и вперед доставлять удовольствие партнеру. Однако манипуляции в стиле Рельсы, рельсы, шпалы, шлалы давно не в моде. Посмотрите хотя бы обучающие видео с простыми движениями в интернете.

День №6 — Водные процедуры

Душ или ванна — отличный повод затеять любовную игру. Тем более что по мыльной пене прекрасно скользят руки, и проникающий секс совсем необязателен. Если любите пошалить под душем, стоит купить резиновый коврик, так безопаснее.

День №7 — БДСМ

Это даже не вид секса, а скорее целая философия. То есть не обязательно лупить друг друга что есть мочи. Для начала можно просто создать антураж и попробовать простые манипуляции, хотя бы обычную плетку. Однако важно помнить, что такая интимная близость должна сопровождаться полным доверием к партеру, а также всеми мерами предосторожности. Также хороший вариант — воск. Но не трогайте церковные свечи, которые остались после Рождества. Для такого дела продаются специальные свечки в специализированных магазинах.

День №8 — Кинотеатр

Обычные кинотеатры во время локдауна под запретом, поэтому устройте для себя дома сеанс взрослого кино. Порнография — это не только возможность разнообразить интимную жизнь, но и неплохое пособие.

Во время фильма не стесняйтесь говорить партеру, что вам там понравилось, что хотелось попробовать, а что вас вовсе не заводит.

День №9 — Шахматы

Даже шахматы могут стать удивительно развратной игрой, если за каждую проигранную фигуру что-то с себя снимать. Самое восхитительное, что когда одежда закончится, можно начать добавлять эротические задания. Как думаете, получится ли доиграть партию?

День №10

День, когда можно даже не заниматься сексом, просто говорить о нем. Отличный способ, чтобы рассказать партнеру об одной из своих фантазий. Однако сдерживайтесь до последнего, ведь потом вас ожидает хорошее вознаграждение.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов, в частности проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.