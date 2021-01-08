8 января — 8 день в календаре, до конца года остается 357 дней. Какой праздник выпадает на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.
8 января — какой сегодня праздник
В этот день православные отмечают большой церковный праздник — Собор Пресвятой Богородицы. 8 января верующие молятся Богородице, которая днем ранее подарила жизнь Иисусу Христу.
Также в эту дату чествуют Иосифа Обручника, который сопровождал Марию и ее младенца во время бегства в Египет.
Читайте: Календарь праздников на январь 2021
Именины 8 января
День ангела в этот день отмечают Александр, Григорий, Давид, Дмитрий, Иосиф, Константин, Мария.
Приметы на 8 января
- метель и мороз в этот день — к холодному лету;
- ясное утро — к хорошему урожаю;
- птицы кружат в небе — к метели.
Что нельзя делать 8 января
- предки верили, что в этот день нельзя готовить и кушать кисель, это было к смерти дома;
- нельзя было заниматься тяжелой работой — лучше сходить в церковь или посвятить день молитвам;
- нежелательно прогонять гостей, которые пришли в дом, вместе с ними уйдут счастье и благодать из семьи.
Календарь церковных праздников на январь 2021
В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников.
Одно из них — Крещение 19 числа.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.