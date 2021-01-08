8 января — 8 день в календаре, до конца года остается 357 дней. Какой праздник выпадает на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.

8 января — какой сегодня праздник

В этот день православные отмечают большой церковный праздник — Собор Пресвятой Богородицы. 8 января верующие молятся Богородице, которая днем ранее подарила жизнь Иисусу Христу.

Также в эту дату чествуют Иосифа Обручника, который сопровождал Марию и ее младенца во время бегства в Египет.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Именины 8 января

День ангела в этот день отмечают Александр, Григорий, Давид, Дмитрий, Иосиф, Константин, Мария.

Приметы на 8 января

метель и мороз в этот день — к холодному лету;

ясное утро — к хорошему урожаю;

птицы кружат в небе — к метели.

Что нельзя делать 8 января

предки верили, что в этот день нельзя готовить и кушать кисель, это было к смерти дома;

нельзя было заниматься тяжелой работой — лучше сходить в церковь или посвятить день молитвам;

нежелательно прогонять гостей, которые пришли в дом, вместе с ними уйдут счастье и благодать из семьи.

Календарь церковных праздников на январь 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников.

Одно из них — Крещение 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.