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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

WhatsApp будет передавать личные данные пользователей Facebook

Известный мессенджер WhatsApp будет передавать личные данные пользователей социальной сети Facebook.

Пользователи WhatsApp начали получать сообщения в приложении о новых условиях использования и политике конфиденциальности службы.

Эти изменения вступают в силу 8 февраля 2021 года. Чтобы пользоваться WhatsApp, пользователи будут обязаны согласиться на эти изменения. Отказаться от этих действий не разрешают, можно только удалить мессенджер.

— Мы делимся вашей информацией, чтобы помочь нам работать, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продавать наши услуги, — добавляет WhatsApp в политике конфиденциальности.

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В новой политике уточняется, какую информацию может собирать WhatsApp, а также делиться с Facebook и его дочерними компаниями. Среди них номер телефона WhatsApp, имя и фотография профиля, история переписки, а также финансовые транзакции, которые сделали через приложение.

Торговая комиссия США требует от Facebook продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против социальной сети Facebook.

Комиссия попросила суд обязать компанию продать Instagram и WhatsApp и отметила, что Facebook занимается систематическим устранением конкурентов, покупая малые и перспективные компании, как это произошло в случае с Instagram в 2012 году и с WhatsApp в 2014.

По словам генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиши Джеймс, Facebook пользуется своей монополией для устранения мелких конкурентов, подавляя их за счет обычных пользователей.

Фото: Pixabay

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