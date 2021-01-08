WhatsApp будет передавать личные данные пользователей Facebook

Известный мессенджер WhatsApp будет передавать личные данные пользователей социальной сети Facebook.

Пользователи WhatsApp начали получать сообщения в приложении о новых условиях использования и политике конфиденциальности службы.

Эти изменения вступают в силу 8 февраля 2021 года. Чтобы пользоваться WhatsApp, пользователи будут обязаны согласиться на эти изменения. Отказаться от этих действий не разрешают, можно только удалить мессенджер.

— Мы делимся вашей информацией, чтобы помочь нам работать, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продавать наши услуги, — добавляет WhatsApp в политике конфиденциальности.

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В новой политике уточняется, какую информацию может собирать WhatsApp, а также делиться с Facebook и его дочерними компаниями. Среди них номер телефона WhatsApp, имя и фотография профиля, история переписки, а также финансовые транзакции, которые сделали через приложение.

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