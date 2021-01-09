День ангела Степана: поздравления и значение имени

9 января у Степана именины. Это редкое имя древнегреческого происхождения и трактуется как венец, корона, венок.

Считается, что в имени Степан заложена сильная энергетика. У мужчин, которым повезло носить его, часто можно встретить противоречия в характере. Они скрытны и одновременно общительны. Часто – интроверты, которых отличает юмор, дружелюбие и успех у противоположного пола. Одно из главных достоинств Степана – умение приспосабливаться ко всему, что творится вокруг.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Степана. Пусть эти пожелания вызовут улыбку и много приятных эмоций у ваших друзей, родных и близких мужчин.

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Теплые и душевные СМС-поздравления с днем ангела Степана

Столько друзей, столько знакомых,

Ты без общения не проживешь,

Степан, дорогой, тебя поздравляю,

Ты счастье всем людям просто даешь.

И я сегодня тебе пожелаю,

Успеха, удачи, конечно добра,

Несчастья пускай от тебя отступают,

И воплотиться в реальность мечта!

***

Степа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы, любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Желаю счастья Степе я,

Чтоб рядом верные друзья

Всегда с тобою находились,

Чтоб близкие тобой гордились,

Чтобы сбылись твои желанья,

Чтоб было женское вниманье,

Всегда достойным оставайся,

И только чаще улыбайся!

***

Твой День ангела, Степан,

Наконец настал!

Если ты сегодня пьян –

Что ж, развеселился!

Пусть никто не упрекнет,

Отмечай, как надо,

Счастье в жизни точно ждет,

И любовь – в награду!

***

Желаю, чтобы судьба одарила тебя счастливыми днями, яркими эмоциями и хорошим окружением. Будь всегда радостным, искренним и честным. Я горжусь нашей надежной, крепкой дружбой. С праздником тебя, Степа!

***

Степа, в твой День ангела хочу выразить свое уважение! Ты всегда был примером друга, практически идеальный человек! Желаю тебе не меняться, продолжать быть Человеком с большой буквы. Удачи и успехов тебе во всем!

***

Степан, в День твоих именин я хочу пожелать тебе быть твердым, стойким, справедливым, в меру строгим – настоящим мужчиной, ведь именно таких людей сегодня недостает Матушке-Земле! Если бы все парни вдруг стали такими как ты, прекратились бы все войны, в мире не было бы жестокости, а царила одна справедливость.

Красивые открытки с днем ангела Степана

Календарь церковных праздников на январь 2021

В первый месяц года укаинцы будут праздновать ряд больших церковных праздников.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.