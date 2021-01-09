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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Календарь праздников на январь 2021

Согласно календарю праздников на январь 2021 года, украинцы получат два дополнительных выходных.

Сразу три дня подряд граждане будут отдыхать в начале нового года — с 1 по 3 января включительно, ведь 1 января — один из двух официальных выходных в январе — выпадает на пятницу.

Второй выходной 7 января на Рождество Христово приходится на четверг, поэтому было принято решение сделать пятницу, 8 января, тоже выходным. Это означает, что люди будут иметь длительные выходные с 7 до 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

Читайте: Выходные в 2021 году: когда будут отдыхать украинцы

Календарь праздников на январь 2021

  • 1 января — Новый год, Всемирный день мира;
  • 4 января — День хит-парада;
  • 6 января — Сочельник;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 января — День метро;
  • 11 января — Всемирный день “спасибо”;
  • 14 января — Старый Новый год;
  • 17 января — Всемирный день снега;
  • 19 января — Крещение Господне;
  • 20 января — День Автономной Республики Крым;
  • 21 января — Международный день объятий;
  • 22 января — День Соборности Украины;
  • 25 января — День студентов (Татьянин день);
  • 26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
  • 28 января — День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины;
  • 29 января — День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут;
  • 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;
  • 31 января — Всемирный день ювелира.

Выходные в январе 2021

К слову, смотрите также детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.

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