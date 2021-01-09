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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мокрый снег и морозы: погода в Украине 9 января

Синоптики прогнозируют достаточно переменчивая погода в Украине в субботу, 9 января.

В западных регионах ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем -2°…1°, ночью морозы до -7°.

В Севере страны также будет достаточно ясно, но в Сумской и Черниговской областях ожидается снег. Днем -1°…1°, ночью -1°…1°.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

В центральных областях также облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут -1°…1°.

Восток Украины накроют мокрые дожди. Днем -1°…2°, ночью -1°…1°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться до облачной погоды. Температура днем 0°…3°, ночью -1°…1°.

Погода на 9 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

А средняя месячная температура января составит от -4 до 0 градусов.

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