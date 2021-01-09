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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Степанов день: какой праздник 9 января

9 января православные христиане чествуют память святого первомученика Стефана. Еще этот праздник называют Степанов день.

Архидиакон Стефан был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году.

Именины: Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Яков, Тихон.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Народные приметы на 9 января:

  • Если заметите иней на деревьях, то год будет хлебным.
  • Также хороший урожай ягод и грибов обещает снегопад.
  • Солнечная и морозная погода до богатого урожая.
  • Красная луна — к снегу и мягкой погоде.

Что нельзя делать 9 января:

  • В этот день не выбрасывайте крошки со стола, потому что не будет достатка в доме.
  • Лучше не берите в руки острые предметы. Ранее в этот день даже хлеб не резали, а ломали.

Календарь церковных праздников на январь 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников.

Одно из них — Крещение 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021смотрите на Фактах ICTV.

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