Украинцы в январе 2021 года будут иметь несколько дополнительных выходных в связи с новогодними праздниками.
Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина.
Новый год 1 января приходится на пятницу, после чего идут обычные выходные — суббота и воскресенье, 2 и 3 января.
Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в четверг, 7 января. Этот день будет выходным. Также украинские власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на следующую субботу, 16 января.
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Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней.
Календарь выходных на январь:
- 1 января — Новый год
- 7 января — Рождество
- 8 января — выходной день, который придется отработать 16 января.
Календарь неофициальных праздников на 2021
В Украине и мире, кроме официальных государственных праздников, отмечается много других памятных дат — например, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна.
Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.
Детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.