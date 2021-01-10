По церковному календарю 10 января верующие отмечают день Игнатия или Домочадцев день. Именно в этот день украинцы пытались собираться за вечерним столом всей семьей, ужинать и общаться.
Также с 10 января начинается долгий период жизни православных, когда можно есть мясо.
10 января День ангела отмечают: Агафья, Аркадий, Гликерия, Игнат, Давид, Домна, Дорофей, Зенон, Иосиф, Корнелий, Леонид, Никанор, Никодим, Александр, Петр, Симон, Теофил и Яков.
Народные приметы на 10 января:
- Если погода безветренная — ждите хорошего урожая.
- Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
- Если сыграть свадьбу 10 января — брак будет счастливым.
- Если кошка спит весь день — ждите потепления.
- Если собака вылезла из будки и легла на снег — примета к тому, что быть вьюге.
- Если с неба падают большие снежные хлопья — совсем скоро потеплеет.
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Что нельзя делать 10 января:
- нельзя врать;
- нельзя подслушивать;
- нельзя подглядывать за другими;
- нельзя не впускать колядников.
Календарь церковных праздников на январь 2021
В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Одно из них — Крещение 19 числа.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021смотрите на Фактах ICTV.