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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Домочадцев день: какой праздник сегодня, 10 января

По церковному календарю 10 января верующие отмечают день Игнатия или Домочадцев день. Именно в этот день украинцы пытались собираться за вечерним столом всей семьей, ужинать и общаться.

Также с 10 января начинается долгий период жизни православных, когда можно есть мясо.

10 января День ангела отмечают: Агафья, Аркадий, Гликерия, Игнат, Давид, Домна, Дорофей, Зенон, Иосиф, Корнелий, Леонид, Никанор, Никодим, Александр, Петр, Симон, Теофил и Яков.

Народные приметы на 10 января:

  • Если погода безветренная — ждите хорошего урожая.
  • Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
  • Если сыграть свадьбу 10 января — брак будет счастливым.
  • Если кошка спит весь день — ждите потепления.
  • Если собака вылезла из будки и легла на снег — примета к тому, что быть вьюге.
  • Если с неба падают большие снежные хлопья — совсем скоро потеплеет.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Что нельзя делать 10 января:

  • нельзя врать;
  • нельзя подслушивать;
  • нельзя подглядывать за другими;
  • нельзя не впускать колядников.

Календарь церковных праздников на январь 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Одно из них — Крещение 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021смотрите на Фактах ICTV.

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