В канун старого Нового года 2021 в Украине молодежь щедрует.

Когда колядуют, а когда щедруют:

колядовать – 6 января вечером;

рождествовать – 7 января с утра;

щедровать – 13 января вечером;

посевать (засевать) – 14 января утром.

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6 января хозяевам желают достатка, взаимопонимания и славят рождения Сына Божьего.

А утром 7 января рождествуют, поют рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством Христовым.

Вечер накануне старого Нового года называется “щедрым” (13 января). В это время девочки ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником и поют щедровки.

На следующее утро, на старый Новый год, принято посевать (засевать) зерном.

Очень давно наши предки встречали Новый год не зимой, а весной, поэтому обряд засевания был связан с большими надеждами на добрый урожай. Засевали в основном дети, и того, кто приходил первым одаривали очень щедро.

Первым в этот день в дом должен зайти обязательно мужчина, так как считается, что девушки не приносят счастья.

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