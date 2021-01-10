Погода на 10 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Украине на 10 января свидетельствует, что день будет солнечным и без осадков. Однако средняя температура опустится ниже нуля.

На Западе прогнозируется до -2 градусов днем и до -6 градусов ночью.

На Севере страны синоптики прогнозируют до -4 ночью, а днем температура воздуха не превысит 3 градусов.

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В восточных областях также будет минусовая температура, в частности ночью до -4.

На Юге предполагается днем до +4 градусов, а ночью температура опустит до -4.

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

А средняя месячная температура января составит от -4 до 0 градусов.