10 фактов про Старый Новый год

Новый год — официальный праздник, который украинцы любят всем сердцем. А Старый Новый Год особенно чтят и празднуют, поскольку считается, что это ностальгическое время, когда можно вспомнить все успехи ушедшего хода.

Самые главные традиции празднования — собрать всю семью за одним столом, есть вкусные деликатесы и петь колядки. Для некоторых людей этот день — одна из причин встретиться с близкими.

Новый год в Украине начали отмечать дважды после того, как ввели григорианский календарь. Согласно прошлому, юлианскому календарю разница между Старым и Новым Годом на начало ХХ века составляла 13 дней.

Благодаря этому появилась возможность встречать Новый год дважды. Отличие по датам праздников между этими календарями немного увеличивается. В 2100-м году различие между праздниками будет 14 дней. Грядущие поколения будут отмечать этот день в ночь с 14 на 15 января.

Интересные факты про Старый Новый год