10 фактов про Старый Новый год

Новый год — официальный праздник, который украинцы любят всем сердцем. А Старый Новый Год особенно чтят и празднуют, поскольку считается, что это ностальгическое время, когда можно вспомнить все успехи ушедшего хода.
Самые главные традиции празднования — собрать всю семью за одним столом, есть вкусные деликатесы и петь колядки. Для некоторых людей этот день — одна из причин встретиться с близкими.
Новый год в Украине начали отмечать дважды после того, как ввели григорианский календарь. Согласно прошлому, юлианскому календарю разница между Старым и Новым Годом на начало ХХ века составляла 13 дней.
Благодаря этому появилась возможность встречать Новый год дважды. Отличие по датам праздников между этими календарями немного увеличивается. В 2100-м году различие между праздниками будет 14 дней. Грядущие поколения будут отмечать этот день в ночь с 14 на 15 января.
Интересные факты про Старый Новый год
- Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. По обычаям накануне принято петь колядки, ходить в гости к друзьям, гадать, готовить вкусный праздничный стол и угощать людей, которые захотят заглянуть на ваше торжество.
- В этот день верующие чтят память Святого Василия Великого. Неофициально праздник также называют Васильев день. К Святому Василию обращались с просьбой хорошего и богатого сбора урожая на следующий год.
- Мясо свинины — главное угощение на праздничном столе в Старый Новый год. Еду из рыбы или птицы обычно не готовят, поскольку считается, что счастье с легкостью уплывет или улетит из дома.
- В этот праздник обязательно нужно сварить кашу. Есть много примет, связанных с приготовлением злаковых. Когда каша готова, нужно посмотреть приготовилась ли полная кастрюля. Каша не должна «убежать», поскольку считается, что все хорошее убежит из жизни. Плохой знак, если кастрюля деформировалась или повредилась – жителей дома ждет беда. Если каша получилась вкусной и сытной, то в жилище однозначно будут счастье и достаток. Кашу, которая не получилась, не нужно есть — лучше ее выбросить в мусорное ведро.
- В ночь с 13 на 14 января будет ясное небо — значит, в следующем году будет богатый урожай ягод.
- Утром 14 января нужно струсить ветки плодовых деревьев в саду. Предки считали, что это поможет сохранить плоды от вреда насекомых.
- Старый Новый год отмечают в Украине уже после Рождества. В этот период для верующих больше нет запрета на употребление продуктов животного происхождения, которые не разрешается есть во время поста.
- С недавних пор в Украине появился оригинальный обычай готовить на Старый Новый год еду с сюрпризом. Как вариант, вещь можно положить вместо начинки в вареник. Благодаря находке можно погадать, чего стоит ожидать человеку в новом году. К примеру, если найдешь монету – к деньгам, пуговицу – к новой одежде, обручальное кольцо — к замужеству и так далее. Можно самому выбрать, какой сюрприз оставить в варенике.
- Кроме Украины, Старый Новый год празднуют в России, Грузии, Беларуси, Абхазии, Македонии, Румынии, Греции, Сербии и даже в Черногории.
- В некоторых городах Швейцарии Старый Новый год называют Днем Святого Сильвестра.