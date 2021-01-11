День ангела Анны празднуют несколько раз в году, в том числе 11 января. Имя Анна имеет древнееврейское происхождение и означает благодать, милость божья. Женщины с таким именем обычно отличаются особой добротой, милосердием, силой воли.
Анна умеет радоваться мелочам, очень любит своих родных и совершенно не умеет ругаться. Среди возможных негативных черт характера — неспособность отказать, склонность не завершать дела до конца и цинизм.
Традиции в День ангела Анны
День святой Анны считается очень ценным для женщин, особенно для беременных и матерей. В этот день прекрасной половине человечества было запрещено выполнять тяжелую работу, в частности прясть.
День ангела Анны — молитва
В этот день женщинам следует обратиться к Святой Анне и попросить у нее помощи.
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С сердцем, полным искреннего уважения, припадая пред Тобою, блаженная святая Анна! Ты — это Привилегированное и особенно любимое создание, которое своими чрезвычайными добродетелями и святостью заслужило себе у Бога на высшую милость: дать жизнь казны всех ласк, той блаженной между женщинами, Матери воплощенного Слова,
Пресвятой Деве Марии. Прошу Тебя, всемилостивейшая Святая, соизволь принять меня в число Твоих праведных слуг.
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СМС-поздравления с Днем ангела Анны
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С Днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
Будь хороша всегда, румяна,
На сердце счастье пусть царит!
Пускай с небес Святая Анна
Тебя от слез и бед хранит!
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Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,
Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!
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Желаем в этот день для Анны
Счастливой и любимой быть,
Здоровья, счастья и удачи,
Сто лет без горестей прожить.
Поздравления в картинках с Днем ангела Анны
Календарь церковных праздников на январь
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