День ангела Марка празднуют 11 января 2021 года. Это имя появилось очень давно и имеет богатую историю. До недавних пор оно не пользовалось популярностью в нашей стране, но в последние годы родители все чаще называют так своих сыновей.

Марк очень умело манипулирует людьми, в результате чего всегда получает желаемое. Мужчина не хочет быть первым во всем, он прекрасно знает, что сможет добиться всего, чего захочет.

Большинство его товарищей удивляются тому, как такой незаметный и, на первый взгляд, нецеленаправленный парень достигает наибольших вершин.

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Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Марка. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.

Поздравления с Днем Марка в открытках

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодне-рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.