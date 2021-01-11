Праздник 11 января в Украине и во всем мире — Международный день Спасибо.

В этот день стоит поблагодарить всех близких и знакомых, вспомнив хорошие дела и общие воспоминания.

Считается, что дата дня Спасибо 11 января была основана организациями ЮНЕСКО и ООН.

В противовес Дню благодарения, который отмечают в США, Международный день Спасибо — прекрасная возможность поблагодарить важнейшим людям.

По христианскому календарю 11 января — День памяти святых 14 тысяч младенцев Вифлеемских, за Христа убитых.

Именины 11 января

День ангела 11 января празднуют Марк, Иван, Фаддей, Георгий, Вениамин, Анна, Егор, Юрий.

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11 января: приметы

Безоблачное небо и северный ветер — к морозам.

Снегопад 11 января означает раннюю весну.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.

Что нельзя делать 11 января

Детям в этот день нельзя было давать тяжелую домашнюю работу.

Нельзя сплетничать и злословить.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

После Сочельника и Рождества православные верующие будут праздновать Старый Новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.