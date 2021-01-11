Погода на 11 января в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 11 января в Украине будет облачной и морозной. Скорость ветра не превысит 3-8 м/с.

На Востоке весь день будет пасмурным, обойдется без осадков: днем ​​до -3°, ночью местами до -6°.

На Западе облачно во всех областях, кроме Закарпатья, также без осадков, дневная температура до +5°, ночью до -6°.

На Юге синоптики прогнозируют облачность, а в Одесской области — осадки: днем ​​термометры покажут до +3°, ночью — до -4°.

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На Севере безветренно и морозно: днем ​​до -3 °, ночью местами до -7°.

В Центре также пасмурно и без осадков: ночью до -5°, днем ​​до 0°.

В Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду: днем ​​температура воздуха прогреется до 0°, вечером столбик термометра опустится до -4°.

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 относительно теплой.

Во втором месяце зимы часто будет дождить, а вот снега почти не будет.

Средняя месячная температура января составит от -4° до 0°.