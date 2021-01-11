День ангела Яна/Ян (11 января): поздравления и значение имени

День ангела Ян празднует 11 января. Владельцы такого имени отмечают свои именины более 200 раз в год. Ян — распространенное имя в Европе и странах СНГ. Наиболее популярное оно в Польше, Беларуси, Чехии и Словакии.

Значение имени:

С древнееврейского языка Ян означает Бог милостив. Также в разных странах это имя имеет разный перевод. В Дании и Шотландии оно означает — защитник, у тюрков — покровитель, а у восточных народов — жизнь.

Кроме того, известно, что Ян является производным от другого мужского имени — Иван, а церковное — Иоанн.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Яна в открытках и СМС.

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Поздравления в открытках:

Поздравления в СМС:

Ян, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда тебя сопровождает и защищает от неудач и беды. Желаю вдохновения, удачи и сил для новых начинаний!

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С Днем ангела! Счастья и веры в свои силы, здоровья и воодушевления. Пусть каждый день сбывается одна твоя мечта и карьера только идет вверх.

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С именинами! Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, смехом и счастьем. Пусть ангел-хранитель станет защитой и подарит крылья для новых начинаний.

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С Днем ангела, Ян! Пусть крылья за спиной подарят тебе свободный полет для воплощения мечт, достижения высот в карьере и покорения вершин.

Календарь праздников на январь

По календарю праздников на январь 2021 украинцы будут отмечать ряд дат.

В целом во втором месяце зимы насчитывается 19 различных знаменательных дат. Украинцы буду отмечать как профессиональные, так и международные праздники: Всемирный день “спасибо” (11 января), Всемирный день снега (17 января), Международный день объятий (21 января), Международный день таможенника (26 января), День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины (30 января), Всемирный день ювелира (31 января).