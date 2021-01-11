Во вторник, 12 января, в западных и южных областях ожидается мокрый снег, на остальной территории Украины – без осадков.

Ночью заметно похолодает – местами до 7 градусов мороза.

Дневная температура будет составлять в диапазоне от -2 до +2.

В Киеве сухо, ночью -4 -6, днем -1 +1.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

В среду, 13 января, снегопады накроют всю территорию Украины.

Температура на Севере -2 -5, в южных областях – от -1 +2.

В западных регионах синоптики прогнозируют 0 -3, в центральных -1 -4 и в восточных – от -2 до -5.

В столице на Маланки снег, ночью -4 -6, днем до -4.

В четверг, 14 января, снежный циклон зацепит преимущественно Север и Запад страны.

В северных областях местами до 14 градусов мороза, в других регионах теплее.

В западных – максимум -8, в центре – до -10, на Востоке -3 -7, на Юге Украины – от -2 до -4.

В Киеве на старый Новый год снег, и ночью, и днем – от -9 до -11.

В пятницу, 15 января, везде прогнозируют снег.

На Севере -10 -12, на Юге -2 -6, в Центре -8 -10, на Западе – от -2 до -12.

На Востоке Украины преимущественно -5 -7.

В Киеве снег, ночью -12 -14, днем -8 -11.

Погода в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

Средняя месячная температура — от -4 до 0 градусов.