Новый мутировавший штамм Covid-19, который обнаружили в Великобритании, на 70% заразнее от первого вида, ведь вероятно он быстрее размножается в горле инфицированного человека.

Такой вывод сделали ученые Службы общественного здравоохранения Англии и Бирмингемского университета. Они утверждают, что мазки, взятые из носа и горла пациентов, которые больны штаммом B.1.1.7, имели “высокую вирусную нагрузку”, от 10 до 1000 раз выше по сравнению с образцами больных исходным штаммом.

Согласно исследованию, такие результаты свидетельствуют о более тяжелом случае вируса и о том, почему он передается быстрее.

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Профессор Майкл Кидд, который руководил исследованием, утверждает, что полученные данные могут помочь определить, каким образом новый штамм коронавируса размножается в каждом человеке.

— Более высокие вирусные нагрузки, полученные из образцов нового штамма, с указанием неопределяемой вирусной мишени S-гена, могут определять заразность субъектов и, следовательно, способность вируса, которая будет передаваться дальше, — отметили в исследовании.

Там отметили, что пока невозможно определить факторы, по которым новый штамм Covid-19 передается быстрее.

Также ученые добавили, что обнадеживающе считать, что вакцины, изготовленные такими компаниями, как AstraZeneca, Pfizer и Moderna, все еще будут эффективными против нового вида коронавируса. Как сообщал главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, ученые определили 22 изменения в генетическом коде нового штамма.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании заявили о новом штамме коронавируса, который распространяется быстрее.

Из-за мутации в стране ввели дополнительные ограничительные меры, а ряд стран прекратила с ней авиасообщение. Несмотря на это, вирус активно распространялся миром.

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