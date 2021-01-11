Гадание на варениках на Старый Новый год остается одним из самых простых способов узнать свою судьбу.

Проводится гадание на варениках достаточно просто. Нужно всего лишь приготовить две порции лакомства: одну – обычную, а вторую с начинкой-сюрпризом. Причем предсказание на будущий год зависит именно от наполнения вареника.

Перед тем, как начать гадание, лучше предупредить гостей о “сюрпризах” в блюде. Это поможет избежать поломанных зубов и проглоченных деталей.

Вареники с сюрпризом могут иметь самую разнообразную начинку. Соответственно каждая из них будет иметь различное толкование.

К примеру, апельсин в варенике предвещает наслаждение, арахис — любовные утехи, вишня — удачу, орех — домашний покой, грибы – долгую и счастливую жизнь, зерно — богатство, изюм — большое искушение, а капуста — деньги.

В то же время картошка означает повышение на работе, клюква — неожиданные перемены в жизни, кольцо — свадьбу, а монетка — деньги.

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Если во время гадания на варениках вам попался красный перец, то вас ждет печаль, а если курага — радость. Лавровый лист принесет в этом году славу или карьерный рост, мед — здоровье, морковь — новые знакомства, а мясо — благополучие.

Кроме того, в праздничные вареники можно положить белую нитку, что будет свидетельствовать о дальней дороге, пуговицу — к обновкам, семечки — к новым плодотворным планам, цепочку — к укреплению родственных связей, а также чешую рыбы, которая принесет пополнение в семью.

Если в варенике вам попадется огурец, то год обещает хороший секс, в то время как перец предвещает острые ощущения. Чеснок пророчит брак по расчету, рис — благосостояние в доме, а яблоко — заслуженную награду.

Среди других возможных начинок — сахар – к сладкой жизни, соль – к ссорам и слезам, укроп — к хорошему здоровью, сыр – к выигрышу, а творог — к новым друзьям.

Праздники в январе

Помимо Старого Нового года, украинцев в январе ждет ряд больших праздников.

Среди них — Крещение 19 числа.

Какие еще даты ждут граждан страны в первый зимний месяц, смотрите в календаре церковных праздников на 2021 год.