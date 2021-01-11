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Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Гадания на варениках в Старый Новый год

Гадание на варениках на Старый Новый год остается одним из самых простых способов узнать свою судьбу.

Проводится гадание на варениках достаточно просто. Нужно всего лишь приготовить две порции лакомства: одну – обычную, а вторую с начинкой-сюрпризом. Причем предсказание на будущий год зависит именно от наполнения вареника.

Перед тем, как начать гадание, лучше предупредить гостей о “сюрпризах” в блюде. Это поможет избежать поломанных зубов и проглоченных деталей.

Вареники с сюрпризом могут иметь самую разнообразную начинку. Соответственно каждая из них будет иметь различное толкование.

К примеру, апельсин в варенике предвещает наслаждение, арахис — любовные утехи, вишня — удачу, орех — домашний покой, грибы – долгую и счастливую жизнь, зерно — богатство, изюм — большое искушение, а капуста — деньги.

Вареники

В то же время картошка означает повышение на работе, клюква — неожиданные перемены в жизни, кольцо — свадьбу, а монетка — деньги.

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Если во время гадания на варениках вам попался красный перец, то вас ждет печаль, а если курага — радость. Лавровый лист принесет в этом году славу или карьерный рост, мед — здоровье, морковь — новые знакомства, а мясо — благополучие.

Кроме того, в праздничные вареники можно положить белую нитку, что будет свидетельствовать о дальней дороге, пуговицу — к обновкам, семечки — к новым плодотворным планам, цепочку — к укреплению родственных связей, а также чешую рыбы, которая принесет пополнение в семью.

Если в варенике вам попадется огурец, то год обещает хороший секс, в то время как перец предвещает острые ощущения. Чеснок пророчит брак по расчету, рис — благосостояние в доме, а яблоко — заслуженную награду.

Среди других возможных начинок — сахар – к сладкой жизни, соль – к ссорам и слезам, укроп — к хорошему здоровью, сыр – к выигрышу, а творог — к новым друзьям.

Праздники в январе

Помимо Старого Нового года, украинцев в январе ждет ряд больших праздников.

Среди них — Крещение 19 числа.

Какие еще даты ждут граждан страны в первый зимний месяц, смотрите в календаре церковных праздников на 2021 год.

Фото: Dreamstime

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