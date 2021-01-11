Всемирный день спасибо (International Thank You Day) является неофициальным праздником, который ежегодно отмечают во многих странах мира 11 января.

Эта дата считается одной из самых “вежливых” в году. Цель праздника — напомнить о значимости хороших манер и благодарности в повседневной жизни человека.

В этот день принято поздравлять друг друга и благодарить родных, друзей и коллег за поддержку, общение и позитив, которое они дарят каждый день.

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Во Всемирный день спасибо Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Неофициальными праздниками считаются все профессиональные даты.

Кроме того, сюда относят интересные праздники, например Всемирный день без интернета или Всемирный день танца.

Подробный календарь неофициальных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.