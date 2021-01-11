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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Всемирный день Спасибо — поздравления в СМС

Всемирный день Спасибо ежегодно отмечают 11 января по инициативе ЮНЕСКО и ООН, чтобы напомнить о ценности хороших манер.

Украина присоединилась к его празднованию в 2008 году.

Это простое слово способно творить чудеса. Подарите близким и друзьям заряд позитива, отправив СМС ко Дню Спасибо из нашей подборки.

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***

Миру спасибо я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.
Всех с Днем Спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю спасибо вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.

***

Очень вежливо, красиво –
Говорить всегда спасибо,
Если место уступили
Или что-то подарили,
Вы о том не забывайте,
Благодарность выражайте,
Поздравляю с Днем Спасибо,
Будьте вы всегда счастливым!

***

Говорить спасибо –
Правильно, красиво,
Если уступили
Или похвалили,
Людям улыбайтесь,
Позитив старайтесь
Сохранять всечасно,
Чтоб всем стало классно,
С праздником Спасибо!
В этом слове – сила,
Помните об этом
И зимой и летом!

***

Миру спасибо я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.

Всех с Днем Спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю спасибо вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.

***

Поздравляю с Днем Спасибо!
Пусть приходит благодарность
В виде ярких дней счастливых,
Что приносят только радость.

И пускай волшебным словом
Завершатся все дела,
Лишь вперед, к успехам новым
Чтоб судьба тебя вела!

Праздники в январе 2021

В календаре на январь 2021 года много профессиональных праздников и важных дат.

Есть также праздники, которые сближают людей. Например, Международный день объятий, который приходится на 21 января.

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