Традиции на Старый Новый год в Украине

Старый Новый год – это волшебный праздник, который появился благодаря смене летоисчисления. Этот день отмечают не только в Украине, а во многих странах. В частности, в Грузии, Абхазии, Македонии, Греции и даже в Черногории, а также в ряде других мест.

Наверняка, мало кто знает обычаи праздника. Факты ICTV уже позаботились об этом и подготовили традиции празднования на Старый Новый год.

Как отмечают Старый Новый год в Украине

1. Старый Новый год станет крепкой проверкой вместительности вашего живота. Обязательные элементы этого праздника: кутья, вареники с сюрпризом, вкусная выпечка, которой также благодарят всех колядующих.

2. Главная традиция празднования — лепка вареников со всей семьей. Также вместо начинки кладут сюрпризы. Благодаря попавшейся вещи можно узнать, что ожидает человека в ближайшем году.

3. Примечательный элемент — колядки, щедровки и посевалки. Колядовать нужно до полуночи, поскольку считается, что после этого ходят гулять нечистые силы.

4. Кутью для новогоднего застолья нужно сварить с утра. Если кастрюля деформировалась или лопнула, то стоит выкинуть ее вместе с кутьей в мусорное ведро.

5. Интересная традиция Старого Нового года — сжигание Дидуха (украинского рождественского украшения, которое символизирует хороший урожай). Заранее подготавливают сноп жита. После колядования выходят на безлюдную дорогу и зажигают сено.

Затем, когда пламя немного уменьшилось, начинают перепрыгивать огонь, таким образом прощаясь с недобрыми намерениями злых сил. Во время этого поют песни, танцуют и исполняют веселые частушки.

6. Утром обязательно нужно посевать зерно в жилище близких. У этого обычая также есть свои правила:

посевают только мужчины, поскольку считается, что парни наделяют дом своей силой на весь год;

зерна собирают и хранят до весны, в дальнейшем садят их вместе с остальными злаковыми.

7. Также варят специальную кашу. Пшено в тарелку насыпает самая взрослая девушка из семьи. Воду из колодца приносит старший парень в доме. Члены семьи наблюдают за процессом готовки блюда. Девушка размешивает кашу и говорит пожелания на весь год.

Затем кашу настаивают и оценивают готовность. В случае, когда блюдо убегает из кастрюли, будет несчастье. Никто не должен есть такую еду. Большое количество пенки сулит хлопоты, а сытная каша обещает урожай и достаток.

8. За праздничный стол вечером садится вся семья, эту трапезу нельзя пропускать.

9. Нужно гадать на будущего мужа, на свадьбу, исполнение мечты и многое другое. Традиции гаданий могут различаться в зависимости от места жительства. В некоторых поселках также есть святые, которых верующие дополнительно почитают во время праздника.

10. На Старый Новый год можно повторить элементы празднования ночи с 31 декабря на 1 января. Например, нужно написать заветное желание на бумаге, после чего сжечь и бросить в свой бокал с жидкостью.

Также рекомендуется поздравить на Старый Новый год родных наилучшими пожеланиями. И самое главное — сделать сюрприз своим близким, они наверняка будут больше всего рады вашему вниманию и заботе.