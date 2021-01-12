За первую неделю 2021 года количество активных пользователей Telegram превысило 500 млн. Только за последние трое суток в мессенджере зарегистрировалось 25 млн человек.

Новые пользователи прибыли со всего мира: 38% — из Азии, 27% — из Европы, 21% — из Латинской Америки и 8% — из стран Ближнего Востока.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, люди больше не хотят обменивать свою приватность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, кажется, думают, что им все сойдет с рук.

— Telegram стал убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, которая ориентируется на конфиденциальность и безопасность своих пользователей, — написал Дуров.

За первый час после публикации статистики на канале сообщение набрало больше 2 тыс. комментариев, в которых все поздравляют Telegram и прогнозируют 1 млрд пользователей приложения уже в следующем году.

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Также Павел процитировал свою публикацию 2018 года.

— В отличии от других популярных приложений, Telegram не имеет акционеров или рекламодателей, которым нужно отчитываться. Мы не заключаем соглашений с маркетологами, майнерами данных или государственными учреждениями.



Своим сообщением основатель Telegram намекнул на обновленные условия пользования и политику конфиденциальности WhatsApp, согласно которым последний обязался передавать персональные данные пользователей Facebook.

На стремительный рост количества новых пользователей также могло повлиять решение Twitter заблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа. Также Apple и Google удалили социальную сеть Parler, которой пользовались сторонники Трампа, из своих магазинов приложений.

Источник: Durov’s channel