12 января 2021 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Главный религиозный праздник 12 января — день мученицы Анисии Солунской или Анисии Зимней.
Святая Анисия считается одной из крупнейших христианских благотворительниц.
В украинской народной обрядности на Анисии начинались первые приготовления к вечеру на Василия (также — Старый Новый год).
Именины 12 января
День ангела 12 января празднуют Мария, Ирина, Ирина, Антон, Даниил, Лев, Федор.
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12 января: приметы
- Погода на Анисии всегда была морозной и безоблачной.
- Сильный южный ветер 12 января означает раннюю весну.
- Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.
- Снегопады на Анисии — лето будет мрачным и дождливым.
Что нельзя делать 12 января
- Здороваться с молодыми незнакомыми женщинами — на Анисии среди людей можно было встретить настоящую ведьму.
- Не поднимать ничего чужого с земли — найдена 12 января вещь принесет горе.
- Детям в этот день нельзя было давать тяжелую домашнюю работу.
- Ложиться спать до заката — приснятся кошмары.
- Нельзя сплетничать и злословить.
Календарь церковных праздников на январь
Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.
Вскоре после Анисии православные верующие будут праздновать Старый Новый год и Крещение Господне.
Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.