12 января 2021 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Главный религиозный праздник 12 января — день мученицы Анисии Солунской или Анисии Зимней.

Святая Анисия считается одной из крупнейших христианских благотворительниц.

В украинской народной обрядности на Анисии начинались первые приготовления к вечеру на Василия (также — Старый Новый год).

Именины 12 января

День ангела 12 января празднуют Мария, Ирина, Ирина, Антон, Даниил, Лев, Федор.

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12 января: приметы

Погода на Анисии всегда была морозной и безоблачной.

Сильный южный ветер 12 января означает раннюю весну.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.

Снегопады на Анисии — лето будет мрачным и дождливым.

Что нельзя делать 12 января

Здороваться с молодыми незнакомыми женщинами — на Анисии среди людей можно было встретить настоящую ведьму.

Не поднимать ничего чужого с земли — найдена 12 января вещь принесет горе.

Детям в этот день нельзя было давать тяжелую домашнюю работу.

Ложиться спать до заката — приснятся кошмары.

Нельзя сплетничать и злословить.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Вскоре после Анисии православные верующие будут праздновать Старый Новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.