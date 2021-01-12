Чем и как посевают на Старый Новый год

Старый Новый год является важным праздником для украинцев. Однако мало кто знает, как же правильно и традиционно в этот день нужно засевать. Некоторые украинцы до сих пор придерживаются различных ритуалов, другие отказались от них, а есть и те, кто хотел бы восстановить еще не полностью забытую традицию.

Факты ICTV расскажут вам, какими обычаями пользовались наши предки на Старый Новый год, что нужно было делать, а что запрещалось.

Когда и кто может засевать

По традиции ходить засевать по домам могут только взрослые мужчины, юноши и мальчики. Делают они это исключительно 14 января. Рано утром они собираются группами и отправляются по улицам, заходят в каждый дом и засевают все комнаты, при этом декламируют засевальные стихи, например: Сею, сею посеваю, с Новым годом поздравляю. Чем раньше придет посевальщик, тем больше удачи, счастья и благополучия будет у хозяев.

Чем посевают на Старый Новый год и что нужно делать

Наши предки верили, что обряд засевания в доме хозяина — хороший знак и делается для того, чтобы увеличить урожай. Засевали обычно пшеницей. Однако также могли брать с собой такие крупы, как ячмень, гречку или рис. Ребятам запрещалось засевать голыми руками. Поэтому делали это в рукавицах. С собой юноши обычно брали два мешка – в одном было зерно, а другой предназначался для гостинцев.

Хозяева всегда на сеяние должны были отблагодарить таких гостей. Давали выпечку, конфеты, фрукты или немного денег. Наличные посевальщик мог оставить себе или отдать в церковь.

Зерно, которое было рассыпано по комнате, запрещалось подметать до вечера. Иначе обряд окажется бесполезным.

Сейчас обряды уже теряют свою актуальность. Однако таким образом можно возродить дух праздника и почтить традиции наших предков-украинцев. Они свято верили, что различные обряды и ритуалы являются чрезвычайно важными и могут принести много пользы.

Перед Старым Новым годом, 13 января, украинцы отмечают праздник Меланки или Щедрый вечер, который тоже имеет свою историю и окутан различными интересными традициями и обычаями.